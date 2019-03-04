Уайлдер назвал Фьюри «трусом»

Спорт

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (40 побед, 39 из них — нокаутом, 1 ничья) продолжает негодовать из-за отмены боя-реванша с британцем Тайсоном Фьюри (27 побед, 19 из них — нокаутом, 1 ничья).

«Перед Фьюри лежал контракт на реванш, и он отказался его подписать. Наверняка, Фьюри много раз думал о том нокдауне, в который я его послал. Он смотрел повтор и видел, как его мозги растеклись по полу и его венам, а его тело лежало бездыханным. Он снова и снова пересматривал этот момент. Его семья говорила о том ужасе, который они пережили, когда их любимый человек так рухнул на канвас. Знаете, все это засело у них в головах. Теперь этот парень не хочет снова драться со мной, пока у него есть другие варианты.

Как я уже сказал, контракт лежал у Фьюри на столе, и нужно было лишь подписать его, но он этого не сделал. Он подписал контракт с ESPN и теперь просит разогревочный бой перед тем, как встретиться со мной. А ведь он ходил и рассказывал о том, что победил меня. Ты ведешь себя не как победитель, а как трус, потому что если ты искренне считаешь себя таковым, то должен легко побить меня еще раз. Ты не должен убегать. В Америке так дела не делаются. Если мы оба считаем себя победителями, то как нам быть? Разбежаться? У нас так не принято", — поделился своими эмоциями Деонтей в интервью Boxing Scene.

Напомню, что Тайсон Фьюри подписал контракт с телеканалом ESPN, согласно которому обязан проводить минимум по два боя в США в течение следующих нескольких лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скандальный Тайсон Фьюри пятый раз стал отцом.

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