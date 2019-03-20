Броник под плащ: новое фото Путина взорвало сеть

Украина

Во время недавнего визита в Крым, который вызвал осуждение украинского МИДа, президент России Владимир Путин выступил на концерте в Симферополе, посвященном пятилетию российской аннексии полуострова.

На нем он сравнил действия крымчан в ходе захывата Крыма с поведением бойцов Красной армии в начале Второй мировой войны.

Под стать «военной обстановке» была и одежда самого спикера: с первого взгляда на него становится понятным, что Владимир Владимирович явно готовится к боевым действиям или нападению враждебных диверсантов — под его плащом явно проглядывается бронежилет. Это особенность подметили пользователи Сети.

«Бабушка вчера от волнения все не свое, дедушкино надела. Штаны, броник под плащ. Или может, броников штуки три..», — пишет язвительно блогер под ником RoksolanaToday&Крым.

«Симферополь вчера душили душили… У нашей бабушки ручки-загребучки! Украла и счастлииивая!», — поясняет она неожиданный наряд российского президента.

Пользователи активно обсудили чудаковатый «прикид» российского лидера.

Бабушка вчера от волнения все не свое, дедушкино надела

Штаны, броник под плащ

Или может, броников штуки три… pic.twitter.com/mCpvR95DaU — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) March 19, 2019

Одним он показался похож на одеяние беременной женщины: «Може воно вагітне?», «Виглядає, як вагітний. Чи вагітна? Чи як?»

Им ответили пользователи, вспомнившие скабрезные шутки Путина про «дедушку и бабушку» и их половые органы: «Да нет же. Это у дедушки стали появляться половые органы бабушки!»

Часть подписчиков блога указали на страх российского президента перед появлением на территории украденного полуострова и явную склонность к ношению максимального количества «брони» на себе.

«У него и на черепе, под ботоксом броня прибита», «Броник против яда!?) Смешно)», «А чи не простіше приїзжати у танку?», «Та в нього там калісони також броніровані», «Просто под низ — ватник, а сверху — плащ», «Штаны на вырост, опять же», — пишут они.

При этом пользователи не скупились на сравнение Путина с известными персонажами из сказок и анекдотов: «Старый рыцарь в скрытых доспехах», «Попандопуло судя по прикиду», «Не тот ли это старик, который постоянно ходил к „черному морю“?», «Трудовик из нашей школы», «Властелин овец», «Кабайчик с пальчик».

Следующим шагом российского лидера, считают пользователи, должна стать «киборгизация» — когда человека полностью заменит робот: «Ничешо, вот пройдет киборгизацию, посмеетесь тогда».

Судя по нарядам Владимира Путина, до этого уже совсем недалеко.

Напомним, что президент РФ впервые появился на публике в тяжелом бронежилете в 2017 году в ходе посещения НПО «Сатурн», когда дал старт проекту в сфере «импортозамещения» — производству корабельных газотурбинных двигателей, которые призваны заменить ранее закупаемые у украинского предприятия силовые установки. Тогда, вероятно, он четко понял все последствия незаконной оккупации части территории нашей страны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Польши Анджей Дуда не пригласил президента России Владимира Путина на мероприятия, приуроченные 80-летию начала Второй мировой войны. Похоже, все больше политиков не хотят встречаться с одиозным российским лидером.

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