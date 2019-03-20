Происшествия

В Харькове сотрудница полиции устроила смертельное ДТП на пешеходном переходе

ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП в Харькове с участием сотрудницы полиции. Об этом сообщили в пресс-службе бюро в Facebook.

Авария произошла еще 8 марта. По предварительным данным, находясь за рулем автомобиля Toyota Avalon, сотрудник полиции совершила наезд на пешехода, который двигался по пешеходному переходу. В результате чего 65-летний мужчина получил телесные повреждения. От полученных травм он 14 марта скончался в больнице.

Как сообщили в ГБР, ДТП произошло с участием начальника одного из отделов Главного управления Национальной полиции Харьковской области.

С 8 по 18 марта досудебное расследование по этому ЧП проводили следователи Харьковского областного главка полиции. Затем дело передали в ГБР.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье 11 марта заместитель начальника управления полиции в Запорожской области Константин Гребенюк, находясь за рулем Toyota Camry, спровоцировал ДТП с участием еще двух автомобилей. У полицейского были заметны признаки явного алкогольного опьянения.

В Броварах сотрудник полиции на своем авто совершил наезд на человека. Инцидент произошел на пешеходном переходе ранним утром 2 марта. От полученных травм потерпевший скончался.

В конце февраля в Измаиле Одесской области произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, полицейские получили серьезные травмы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter