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Украина

Плевать на людей: боевики обустраивают огневые позиции во дворах мирных жителей на Донбассе

14:27 20 марта 2019   50
Окоп
Инф. «ФАКТОВ»

Российско-оккупационные войска на Донбассе продолжают обустраивать инженерно-фортификационные сооружения и огневые позиции. Такие работы ведутся, в том числе, и на территории частных приусадебных и садовых участков мирных жиителей. Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ обнаружили у боевиков новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы.

Как сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, такие работы ведутся вопреки протестам мирных жителей, на которые оккупанты не обращают никакого внимания. Также в разведке сообщают об активном применении оккупационными войсками снайперов. «С целью нанесения потерь подразделениям Объединенных сил в живой силе, на передовые позиции российско-оккупационных войск на отдельных направлениях выведены снайперские пары, укомплектованы кадровыми военнослужащими ВС РФ», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 18 марта в Луганской области погиб пулеметчик ВСУ Евгений Керичанин. Его настигла пуля вражеского снайпера во время отражения атаки боевиков.

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