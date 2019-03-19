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Боец ВСУ погиб на Донбассе, обнаружив уловку боевиков
В понедельник, 18 марта, в Луганской области погиб пулеметчик ВСУ Евгений Керичанин.
Как сообщили в пресс-центре ООС в Facebook, бойца настигла пуля вражеского снайпера во время отражения атаки боевиков.
Сообщается, что около 10:00 утра противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь зайти во фланг взводного опорного пункта одной из бригад, которая защищает Луганскую область.
«Находясь на наблюдательном посту, солдат Евгений Керичанин открыл огонь из пулемета. Точными выстрелами он заставил противника остановиться и отступить. В то же время, под прикрытием пулемета действовал вражеский снайпер, в результате обстрела которого Евгений получил ранения, несовместимые с жизнью», — сказано в сообщении.
За проявленное мужество Керичанина был представлен к награде посмертно.
«Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, двух оккупантов ликвидировано, еще двое — ранены. Уничтожены две боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники противника», — уточнили в штабе ООС.
Напомним, 16 марта в результате осколочного ранения на передовой, в районе хутора Вольный (Луганская область) погиб молодой украинский боец — отец двух детей. В этот же день в Харьковской области в посадке было найдено тело бойца-контрактника 92-й ОМБр. Полиция проводит расследование зверского убийства военнослужащего.
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