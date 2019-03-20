Украине передали 60 заключенных с неподконтрольных территорий (фото)

Украина

В городе Счастье (Новоайдаровский район Луганской области) состоялась передача 60 человек, находившихся в пенитициарных учреждениях, расположенных в оккупированных районах Луганщины. Ранее сообщалось о передаче 33 заключенных, которые просили о переводе на подконтрольные Украине территории.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, за последние три месяца с неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области удалось забрать 135 заключенных, 22 из которых уже вышли на свободу в связи с окончанием срока отбывания наказания.

«Четыре человека (трое мужчин и одна женщина) из этих 60-ти находились в пенитициарных учреждениях на временно оккупированной территории Луганской области без решений суда более девяти лет. То есть, их вина не была доказана в законном порядке», — пишет Людмила Денисова в социальных сетях.

Она также отметила, что работа по перемещению граждан Украины, которые изъявили желание отбывать наказание на свободной территории и тех, чьи сроки заключения истекли, будет продолжаться. Так, по ее словам, передача очередных 60 заключенных должна состояться в конце апреля. «Обсудила вопрос о возможности передачи нам осужденных, зарегистрированных на территории неподконтрольной украинскому правительству или на территории временно оккупированного Крыма», — отметила омбудсмен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из 42 осужденных, переданных Украине, спецслужбы выявили троих, завербованных так называемым «МГБ ЛНР».

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