Прифронтовая Марьинка попала под минометный обстрел: фото последствий

Происшествия

В сети показали результаты минометного обстрела боевиками жилых районов прифронтовой Марьинки (Донецкая область). В областном главке Нацполиции заявили, что это был один из самых мощных обстрелов в этом году. Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции ВСУ в районе Хутора Вольный возле Золотого Луганской области — один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Обстрел длился около часа, правоохранители зафиксировали три поврежденных дома и автомобиль на улице Москалевского. К счастью, пострадавших от обстрела нет.

Сообщается, что осколками были посечены окна и фасады домов, сельскохозяйственные помещения и гаражи. Полицейские изъяли с территории пострадавших домовладений остатки мин. Один из местных жителей сообщил, что нашел у себя дома «подозрительный предмет», который полицейские идентифицировали как хвостовик от мины 82 калибра.

Произошедшее в Марьинке квалифицировано по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб молодой воин Вооруженных Сил Украины, солдат 54-й омбр Евгений Керечанин. Боец был родом из села Деркачовка Сумской области, в мае солдату должен был исполниться 21 год.



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