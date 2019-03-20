27.10 / 27.37 30.66 / 31.13
Киев: +8
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Прифронтовая Марьинка попала под минометный обстрел: фото последствий

15:19 20 марта 2019   86
Хвостовик от мины 82 калибра
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали результаты минометного обстрела боевиками жилых районов прифронтовой Марьинки (Донецкая область). В областном главке Нацполиции заявили, что это был один из самых мощных обстрелов в этом году. Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции ВСУ в районе Хутора Вольный возле Золотого Луганской области — один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Обстрел длился около часа, правоохранители зафиксировали три поврежденных дома и автомобиль на улице Москалевского. К счастью, пострадавших от обстрела нет.

Сообщается, что осколками были посечены окна и фасады домов, сельскохозяйственные помещения и гаражи. Полицейские изъяли с территории пострадавших домовладений остатки мин. Один из местных жителей сообщил, что нашел у себя дома «подозрительный предмет», который полицейские идентифицировали как хвостовик от мины 82 калибра.

Произошедшее в Марьинке квалифицировано по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб молодой воин Вооруженных Сил Украины, солдат 54-й омбр Евгений Керечанин. Боец был родом из села Деркачовка Сумской области, в мае солдату должен был исполниться 21 год.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...

Киев
+8

Ветер: 1 м/с  В
Давление: 756 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины