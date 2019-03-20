Полиция показала фото молодчиков, напавших на полицейских в Кривом Роге

Происшествия

Неизвестных, которые ночью 16 марта в Кривом Роге напали на полицейских охраны, задержали. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Нападающими оказались 30-летний уроженец Кривого Рога, который первым нанес удар сотруднику полиции. После ночного происшествия он уехал в столицу, где временно проживает. 19 марта мужчину задержали в Дарницком районе Киева и этапировали в Кривой Рог.

Его 29-летний сообщник был задержан по месту жительства в Кривом Роге. В настоящее время оба помещены в изолятор временного содержания. Одному из них уже объявлено подозрение.

Уголовная ответственность грозит и должностным лицам полиции, которые, не желая огласки происшествия, вместо того, чтобы защитить подчиненных сотрудников, скрыли факт совершения преступления.

Напомним, 16 марта около трех часов ночи в Саксаганское отделение полиции Кривого Рога поступило сообщение о конфликте возле развлекательного комплекса, который перерос в драку. По адресу выехал наряд городского отдела Управления полиции охраны: 22-летний младший инспектор взвода реагирования, сержант полиции и 22-летний полицейский-водитель, капрал полиции.

Рядом с клубом «Святошин» полицейские заметили скопление людей, к которым они направились. Уже через мгновение неизвестный мужчина нанес удар кулаком в лицо одному из стражей порядка, от чего полицейский упал на землю без сознания. Злоумышленник пытался ударить второго сотрудника полиции, но тот уклонился. В это время другой мужчина все же сбил с ног и второго полицейского и начал бить его ногами. Капрал полиции смог встать, помог напарнику и довел его до служебного автомобиля.

Руководство городского управления полиции охраны, узнав об инциденте, не проявило соответствующего реагирования, как и руководство полиции Кривого Рога. Только, когда ситуация получила огласку, резонанс невозможно было дальше скрывать.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту сокрытия должностными лицами Криворожского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области тяжкого преступления — умышленного причинения работникам правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

«ФАКТЫ» сообщали о нескольких инцидентах с избиением полицейских. Один из них произошел и в Прикарпатье, где директор школы и учитель физкультуры избили патрульных. А в Одессе неизвестный ранил ножом офицера полиции, который пытался успокоить шумную компанию.

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