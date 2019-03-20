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Украина

Дубневич может расслабиться: ГПУ вернула САП представление на нардепа

18:14 20 марта 2019   21
Назар Холодницкий
Инф. «ФАКТОВ»

Генеральная прокуратура вернула на доработку в Специализированную антикоррупционную прокуратуру представление на лишение депутатского иммунитета народного депутата Ярослава Дубневича. Об этом журналистам сообщил Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.

При этом он отметил, что ожидает аналогичного решения ГПУ и по другим фигурантам антикоррупционных расследований — народных депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского.

Холодницкий объяснил и мотив отсрочки — на данном этапе депутаты слишком заняты другими вопросами, поэтому скорее всего «похоронят» документы в парламенте.

В январе 2019 года в НАБУ заявили, что подозревают Ярослава Дубневича в присвоении 93 млн гривен государственной компании «Укрзалізниця».

Напомним, представление на снятие иммунитета с Сергея Скуратовского (фракция Радикальной партии) и Дениса Дзензерского (фракция «Народный фронт») Специальная антикоррупционная прокуратура направила главе ГПУ в середине марта. Их обоих уличили в указании недостоверных данных в декларациях за 2018 год.

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