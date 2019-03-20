История современности

В среду, 20 марта, в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике открылась выставка, посвященная Ивану Мазепе. Она приурочена к 380-й годовщине со дня рождения гетмана. Экспозицию разместили в ризнице главного храма лавры — Успенского собора, фасады которого в свое время перестроили в стиле украинского барокко на средства Мазепы. Ранее «ФАКТЫ» рассказали о том, что в композиции «Вселенский собор» в Софии Киевской исследователи обнаружили изображение гетмана Ивана Мазепы.

— Сразу после его смерти осенью 1709 года в Бендерах собрался совет казацкой старшины, чтобы привести в порядок бухгалтерию гетманской казны, — говорит одна из кураторов выставки Ирина Шульц. — В итоговом документе совещания записано, что Мазепа пожертвовал на нужды Киево-Печерской лавры более 1 миллиона золотых! Эти огромные средства пошли прежде всего на строительные работы: возведение мощной крепостной стены с башнями вокруг территории Лавры, реконструкцию старинных храмов. Часть денег была израсходована на приобретение дорогой церковной утвари из золота и серебра.

— Интересно, что оборонительные башни Лавры, согласно плану гетмана, должны были служить еще и церквями, — рассказал «ФАКТАМ» один из кураторов выставки Константин Крайний. — Но он успел открыть храм только в одной из этих башен — Церковь Всех Святых, что над Экономическими воротами (на фото в заголовке). На ее фасаде был размещен фамильный герб гетмана. Сразу после того, как Мазепа, стремясь освободить Гетманщину от протектората Московии, перешел на сторону короля Швеции Карла XII, царь Петр I приказал сбить герб. Все предпринятые карательные меры империи не перечислить. Их было много. Назову лишь еще одну: в пользу московской казны были конфискованы 180 тысяч золотых, которые Мазепа завещал Лавре на молитвы за упокой своей души после смерти.

*Константин Крайний: «Герб Мазепы венчает латинская буква „V“, обозначающая викторию»

По некоторым историческим свидетельствам, гетман планировал, что оборонительная Онуфриевская башня станет не только церковью, но и фамильной усыпальницей рода Мазепы. Однако этим планам так и не суждено было сбыться. Сейчас в Онуфриевской башне ведется ремонт, по завершению которого (в конце текущего года или уже в следующем) там откроют Музей Ивана Мазепы. Нынешняя выставка рассматривается как один из этапов подготовки к этому важнейшему событию.

На выставке экспонируется фотография колокола, который Мазепа подарил Вознесенскому девичьему монастырю в память о родителях. Сейчас этот колокол находится на колокольне Ближних пещер Лавры, которые пребывают в ведении монахов Украинской православной церкви Московского патриархата. Надеюсь, с помощью меценатов удастся выкупить его для будущего Музея Мазепы.

*Колокол, который Мазепа подарил монастырю в память о родителях

Экспозиция открывается изображениями герба Мазепы, который появился у него, когда он стал гетманом (его отец был шляхтичем, фамильного, герба у Мазепы-старшего, возможно, и не было).

— Что зашифровано в гербе гетмана?

— Крест символизирует жертву, которую принес человечеству Иисус Христос, звезда — символ Марии Магдалины. Латинская буква «V» — это виктория, победа. Плюмаж символизирует знатность рода.

*Универсала гетмана Мазепы

— Кстати, на выставке мы представили оригинал универсала Ивана Мазепы, данный митрополиту Варлааму Ясинскому, — говорит Ирина Шульц.— Документ предоставляет митрополиту право взимать арендную плату с торговцев на Житнем рынке Киева. Эти деньги были необходимы для поддержки одного из монастырей. Всего сохранилось 500 универсалов Мазепы — это лишь малая толика того, что он издал за 22 года правления.

Ранее интересные подробности биографии Ивана Мазепы «ФАКТАМ» сообщила ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАНУ, доктор исторических наук доцент Ольга Ковалевская.

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