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Герцогиня одела фартук: Кейт Миддлтон приняла участие в мастер-классе по изготовлению гравюры (фото)
Во вторник, 19 марта, график Кейт Миддлтон был особенно плотным: герцогиня Кембриджская вместе с королевой Елизаветой II посетила королевский колледж Лондона, а затем побывала в музее Фаундлинг. Об этом пишет 24tv со ссылкой на Daily Mail.
У входа в музей герцогиня Кэтрин появилась без шляпки от Lock & Co, в которой ездила в колледж, тем самым придав своему образу чуть менее формальный оттенок. Однако было бы ошибкой недооценивать важность ее визита: минувшим днем супруга принца Уильяма была объявлена патроном музея.
«Горжусь тем, что сегодня я здесь, чтобы стать патроном музея Фаундлинг. Ваша работа объединяет две очень важные для меня темы — это дети и искусство… Я всегда верила в силу искусства. Оно не только позволяет реализовать творческий потенциал человека, но и вдохновляет на позитивные перемены в жизни»,— сказала она.
В стенах музея герцогиня Кейт приняла участие в художественном мастер-классе по созданию гравюры и проявила в этом свой поистине королевский вкус.
Издание напоминает, что музей Фаундлинг посвящен Больнице для брошенных детей, основанной в 1739 году. В музее хранится множество уникальных экспонатов, имеющих отношение к лечению, воспитанию и обеспечению всем необходимым брошенных детей Лондона. В стенах музея расположена художественная галерея, где представлены работы Уильяма Хогарта, Томаса Гейнсборо, Джошуа Рейнольдса и других художников. О влиянии искусства на молодых людей, особенно из неблагополучных семей, герцогиня и поговорила с сотрудниками музея.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кейт Миддлтон подарила букет собаке на параде Ирландской гвардии и выпила пива.
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