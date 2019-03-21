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Стало известно, сколько жителей оккупированного Крыма получили украинские паспорта
Более 170 тысяч жителей оккупированного Крыма обращались в миграционные органы на материковой Украине по вопросам, связанным с оформлением паспортов или же продлением срока их действия. Ранее сообщалось, что многие жители полуострова, пять лет живущем в российской оккупации, высказывают недовольство «возвращением в родную гавань».
Как сообщает «КрымСОС», за период с 1 января 2015 года по 1 февраля 2019 года паспорт гражданина Украины для выезда за рубеж оформили более 140 тысяч крымчан. Количество жителей аннексированного Россией полуострова, которые за этот же период прошли процедуру вклеивания фотографии в общегражданский паспорт по достижению 25 и 45 лет, достигло почти 28,5 тысяч человек.
А с 1 января 2016 года по 1 января 2019 года более 1,4 тысяч юных крымчан оформили паспорт гражданина Украины в форме ID-карты по достижению 14-ти и 16-ти лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «глава» оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуострове, на котором сосредоточена мощнейшая группировка войск, превращен в «неприступную крепость».
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.