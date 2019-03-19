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Украина

Радоваться нечему: крымчане откровенно рассказали о жизни в оккупации

12:33 19 марта 2019   570
Крым&nbsp;— это Украина
Инф. «ФАКТОВ»

В аннексированном Крыму, пять лет живущем в российской оккупации, многие местные жители высказывают недовольство «возвращением в родную гавань». Ранее сообщалось, что в сети разгорелись оживленные обсуждения новой фотографии президента России Владимира Путина, сделанное во время его посещения оккупированного Крыма.

Так, блогер «Крымский бандеровец» в своем Twitter выложил ряд комментариев крымчан в социальных сетях. «Теперь дадим слово радости по случаю пятой годовщины оккупации отравленному Армянску. Многие не поняли сарказма в основном посте, а недовольных текущим положением дел очень много — заскринил лишь часть. Из России традиционно посоветовали не скулить, так как вся РФ так живет», — прокомментировал он реакцию жителей полуострова.

В другом посте блогер показал реакцию жителей оккупированного Крыма на вопрос россиянина, который решил поинтересоваться, рады ли на полуострове присоединением к России.

Эксклюзивный материал о том, как российские военные захватывали полуостров, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Воинские части штурмовал спецназ без знаков различия: как 5 лет назад Россия захватывала Крым».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что в узком кругу президент РФ Владимир Путин признает ошибочность захвата украинского Крыма.

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