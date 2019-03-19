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Радоваться нечему: крымчане откровенно рассказали о жизни в оккупации
В аннексированном Крыму, пять лет живущем в российской оккупации, многие местные жители высказывают недовольство «возвращением в родную гавань». Ранее сообщалось, что в сети разгорелись оживленные обсуждения новой фотографии президента России Владимира Путина, сделанное во время его посещения оккупированного Крыма.
Так, блогер «Крымский бандеровец» в своем Twitter выложил ряд комментариев крымчан в социальных сетях. «Теперь дадим слово радости по случаю пятой годовщины оккупации отравленному Армянску. Многие не поняли сарказма в основном посте, а недовольных текущим положением дел очень много — заскринил лишь часть. Из России традиционно посоветовали не скулить, так как вся РФ так живет», — прокомментировал он реакцию жителей полуострова.
В другом посте блогер показал реакцию жителей оккупированного Крыма на вопрос россиянина, который решил поинтересоваться, рады ли на полуострове присоединением к России.
Эксклюзивный материал о том, как российские военные захватывали полуостров, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Воинские части штурмовал спецназ без знаков различия: как 5 лет назад Россия захватывала Крым».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что в узком кругу президент РФ Владимир Путин признает ошибочность захвата украинского Крыма.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...