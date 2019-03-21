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Сеть возмутил водитель киевской маршрутки, по-хамски обошедшийся с пожилой женщиной (видео)
В Instagram выложили очередное видео «машруточного» скандала в Киеве. Автор сообщает, что водитель закрыл двери транспортного средства прямо перед пожилой женщиной, которая просила пустить ее в маршрутное такси. Ранее сообщалось, что водитель киевской маршрутки напал на известного волонтера Тима Златкина.
«Не знаю, куда обращаться. Если не удастся на него повлиять, то хотя бы сделаю известным морального урода. Маршрутка 151, на остановке „торговый центр“ по Закревского водитель закрыл двери маршрутки прямо перед носом у пожилой женщины с палочкой. Она даже просилась и стучала в дверь, но без толку. На мои просьбы открыть дверь женщине водитель не реагировал. Места свободные были, льготные также. Но человека не пустили в транспорт совсем, даже не дав шанса оплатить свой проезд… Номер маршрутки АВ 4571 АО», — пишет интернет-пользователь.
Доброго вечора. Не знаю, куди звертатись, якщо не вдасться на нього вплинути, то хоча б зроблю відомим морального виродка. Маршрутка 151, на зупинці «торговий центр» по Закревського водій зачинив двері маршрутки просто перед носом у літньої жінки із паличкою. Вона навіть просилась і стукала у двері, але без толку. На мої прохання відчинити двері жінці водій не реагував. Місця вільні були, пільгові також. Але людину не впустили в транспорт зовсім, навіть не давши шансу оплатити свій проїзд. О 17.45 був на тій самій зупинці, о 18.04 вже на кінцеві «м.Почайна». Номер маршрутки АВ 4571 АО,
20.03.19.
Интернет-пользователи активно комментировали это видео и советовали автору в таких случаях звонить в полицию.
«Я этой маршруткой тоже езжу, и редко когда вообще берут. И то не все!»
«…не перший раз воно таке робить».
«Нигде ни в одном законе не прописано количество льготных мест в общественном транспорте (это внутренний регламент). В таких случаях нужно просто вызывать полицию!»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тернополе пенсионер отсудил у водителя маршрутки 15 тысяч гривен. Скандальный и резонансный инцидент произошел 19 мая 2017 года — маршрутчик не дал выйти на нужной остановке 88-летнему инвалиду второй группы, кандидату технических наук Ивану Денисенко.
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