История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 21—27 МАРТА

Ровно 20 лет назад Бертран Пиккар и Брайан Джонс первыми в мире облетели вокруг Земли на аэростате

22 марта 1634 г. Знаменитый художник Рембрандт женился на Саскии, изображенной им на многих полотнах.

22 марта 1654 г. В Москву прибыло посольство Богдана Хмельницкого для определения статуса Запорожской Сечи в составе России.

23 марта 2001 г. Космическая станция «Мир» затонула в Тихом океане.

25 марта 1949 г. Началась массовая депортация жителей Латвии в Сибирь.

26 марта 1953 г. Американский врач Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита.

27 марта 1999 г. Началась крупномасштабная военная операция НАТО на Балканах, где воевали республики бывшей Югославии.



21 марта 1999 года завершился первый в истории человечества кругосветный беспосадочный перелет на воздушном шаре. Он длился 19 дней 21 час и 55 минут. Пилотами аэростата, который был назван Breitling Orbiter-3, стали швейцарец Бертран Пиккар и англичанин Брайан Джонс. Пиккар — потомственный рекордсмен. Его дед — Огюст Пиккар — установил в 1933 году рекорд, поднявшись на стратостате на высоту 16 тысяч 370 метров. Отец — Жан Пиккар — в 1960 году опустился в батискафе на дно Марианской впадины, достигнув отметки 10 тысяч 917 метров.



* Бертран Пиккар

Кругосветное путешествие 1999 года было непростым. Спонсор, назначившей приз в миллион долларов тому, кто на воздушном шаре облетит Землю, настоял на том, чтобы Breitling Orbiter-3 поднялся в небо непременно с территории Швейцарии — в рекламных целях. По словам знатоков воздухоплавания, тем, кто стартует в Африке, достаточно только подняться вверх, и они уже оказываются в середине струйного течения. Аэростат не имеет рулей высоты и поворота, как самолет. Возможность лететь в нужном направлении зависит исключительно от попутного ветра. Поэтому Пиккару и его напарнику пришлось искать нужный им ветер. Корзина Breitling Orbiter-3 оторвалась от земли 1 марта, когда погода совсем не способствовала полету. Но путешественники не стали откладывать старт, боясь упустить попутные стратосферные течения.

Breitling Orbiter-3 был громадных размеров — высота 55 метров. Это воздушный шар с двумя камерами: одна из них заполнена гелием, другая — горячим воздухом, для нагрева которого использовались пропановые горелки. Воздушные шары такого типа имеют наибольшую дальность полета. В капсуле пилотов имелись кухня, туалет и окно. Гондола обеспечивала нахождение воздухоплавателей на высоте до 15 тысяч метров. Атмосфера Земли состоит из разнонаправленных потоков, которые находятся на своих высотах. Обычно аэростаты летают на высоте 9—13 километров. На случай аварии и необходимости покинуть кабину предусмотрены парашюты. Опыт прыжка с огромной высоты (31 километр) уже был. Его совершил в 1960 году американец Джозеф Киттингер.

Спутниковый телефон позволял Бертрану и Брайану поддерживать связь с Женевой. Опытные метеорологи собирали сведения о ветрах в Северном полушарии, прогнозировали их развитие и передавали на Breitling Orbiter-3 указания, на какой высоте держать корабль, чтобы поток воздуха увлекал его в нужном направлении. Правда, связь иногда прерывалась. Так, в восточной части Тихого океана перерыв в связи был очень долгим — пять суток. В интервью, данном по спутниковому телефону при подлете к Мексике, Бертран рассказал о том, как проходит жизнь в их кабине. Спали пилоты по очереди: восемь часов — один, восемь — другой. Поначалу ели фрукты, овощи, а во второй половине маршрута перешли на мучные изделия, молочный порошок и другие полусухие продукты.

Пиккар и Джонс надеялись облететь Землю за 16 суток, но на борту возникли проблемы. Несколько раз шар обмерзал и начинал стремительно терять высоту. Были неполадки в системах снабжения кислородом и управления аэростатом, вышел из строя один из обогревателей, и температура на борту не превышала 8 градусов. Оба путешественника сильно простудились. Бертран — по профессии врач-психиатр — был вынужден прибегнуть к гипнозу, чтобы не потерять последние силы. Лишь когда Breitling Orbiter-3 на 18-й день миновал американский континент и оказался над Атлантикой, у воздухоплавателей появилась надежда на благополучный исход экспедиции.



* Кругосветный беспосадочный полет на воздушном шаре Breitling Orbiter-3 продолжался почти 20 дней

Из-за очередной потери связи экипаж не услышал сигналы контрольного центра о том, что траектория полета уже опоясала земной шар, и пролетели еще несколько сот километров, приземлившись неподалеку от египетских пирамид. У пилотов, которые вначале путешествия взяли на борт 3700 килограммов горючего, оставалось всего 40 килограммов — их могло хватить всего на два часа полета.

После экспедиции Пиккара и Джонса было осуществлено всего два успешных кругосветных путешествия на аэростатах. В 2002 году знаменитый американский путешественник-экстремал Стив Фоссетт совершил одиночный кругосветный полет. Для этого ему понадобилось менее 14 суток. А в 2016 году уроженец Украины Федор Конюхов облетел на воздушном шаре вокруг Земли за 11 суток.

Бертран Пиккар, ставший первым человеком, облетевшим земной шар на аэростате, не остановился на достигнутом. Он начал задумываться о летательном аппарате, на борт которого не нужно было бы загружать горючее. 5 ноября 2007 года Пиккар представил вместе с швейцарским летчиком Андре Боршбергом модель самолета на солнечных батареях — Solar Impulse, на котором они планировали облететь вокруг Земли.

На Solar Impulse-2, работающем исключительно за счет энергии Солнца, пилоты в 2016 году осуществили кругосветное путешествие. Правда, для этого понадобилось 16 промежуточных остановок, что заняло достаточно много времени. «Старый мир сегодня — не континент или страна, а использование загрязняющих технологий. Новый мир — это чистые технологии, возобновляемые источники энергии и уважение к нашей среде. Полет Solar Impulse-2 был символом преодоления старого новым», — заявил Пиккар в конце полета на самолете, работающем на солнечных батареях.

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