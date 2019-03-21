Скандал в "Укроборонпроме": в Раде заявили о выявленной фальсификации

Украина

Расследование о хищениях в «Укроборонпроме», опубликованное изданием «Наши гроші», базируется на несуществующих телефонных разговорах. Об этом заявил секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, председатель Временной следственной комиссии Рады, расследующей хищения в ВСУ, народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.

«Общие выводы такие, что резонанс журналистскому расследованию обеспечили слайды, которые якобы отражали разговоры, которых в действительности не было», — сказал Винник после ознакомления с результатами экспертизы исследования трех мобильных телефонов, с которых была скачана информация, использованная в журналистском расследовании.

Такие выводы Винник сделал после посещения Генпрокуратуры, у которой, по его словам, есть гораздо больший массив слайдов с телефонными разговорами, чем было у журналистов Бигуса.

Винник отметил, что члены комиссии сосредоточили свои внимание на наиболее резонансных вопросах и имели возможность ознакомиться с любыми материалами Генпрокуратуры.

«Интерес у украинского общества вызвало участие руководителя „Укроборонпрома“ (Павла Букина) и его осведомленность в деятельности дельцов. Мы подробно исследовали разговоры Букина с Жуковым, которые обнародованы в расследовании, и сравнили их с реальными разговорами. Они совершенно не соответствуют тому, как это изложено у Бигуса», — отметил Иван Винник.

Он подтвердил, что телефонные разговоры между Жуковым и Букиным действительно были, но они сводились к тому, что Жуков напрашивался на встречу к генеральному директору «Укроборонпрома», но тот ему отказывал.

По словам Винника, в тех записях, оригинальность которых подтверждена экспертизой, фрагмента по руководителю «Укроборонпрома», в том виде, который представлен обществу, не было.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении служебных лиц ГПУ, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ. Предметом является предполагаемое получение ими неправомерной выгоды за непривлечение к ответственности замешанных в махинациях топ-менеджеров «Укроборонпрома». 12 марта президент представил нового заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса. Кроме того, 16 марта президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа», в котором речь идет об аудите «Укроборонпрома».

Как писали «ФАКТЫ», процесс реформирования государственного концерна «Укроборонпром» продлится около полугода, если парламент примет соответствующий предложенный законопроект. Об этом сообщил новоназначенный заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

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