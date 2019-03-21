Леди Гага с бриллиантами в ресницах: как прошла церемония Fashion Los Angeles Awards (фото)

Шоу-бизнес

В знаменитом отеле Beverly Hills в Лос-Анджелесе состоялась 5-я церемония вручения престижной премии в области моды Fashion Los Angeles Awards. Ее учредил популярный американский журнал The Daily Front Row, который пишет исключительно о моде. В отличие от остальных глянцевых журналов, он выходит каждую неделю. Издание давно является настольным пособием для американских модниц. Церемония началась с фуршета. Столы были накрыты в саду. Знаменитостей угощали свежими ягодами и фруктами, легкими закусками под пиво Kronenbourg, розовым вином Whispering Angel, водой торговой марки Fiji, шампанским. Затем все перешли в Хрустальный зал, где когда-то устраивались балы. Среди гостей и участников мероприятия, которое уже успело завоевать репутацию «модного Оскара», было много кинозвезд, моделей, музыкантов. Присутствовали кинозвезды Кейт Хадсон, Джеймс Марсден, Алисия Сильверстоун, Джульет Льюис, почти все модели Victoria’s Secret.

Если говорить о приветственных и благодарственных речах, всех перещеголяла Леди Гага (напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью поп-дивы «Поначалу мои попытки стать певицей заканчивались тем, что я падала и билась о землю»). Певица и актриса, которой 28 марта исполняется 33 года, появилась на красной дорожке в черно-белом костюме из натуральной кожи от Rodarte стоимостью более 10 тысяч долларов. Ее сопровождал известный стилист, дизайнер причесок и визажист Фредерик Аспирас. Они дружат уже много лет. И вот певице представился случай вручить Аспирасу награду как лучшему дизайнеру женских причесок. Выйдя на сцену, Леди Гага честно предупредила, что подготовила долгую речь. И она не обманула — ее выступление длилось 17 минут! За это время Фредерик узнал много приятного о себе. Артистка заявила, что доверяет свои волосы только Аспирасу. «В том числе и сегодня», — добавила Леди Гага. Ее волосы были красиво уложены, а в ресницах сияли миниатюрные бриллианты.



* Леди Гага и Фредерик Аспирас дружат много лет



* Волосы певицы были красиво уложены, а в ресницах сияли миниатюрные бриллианты



Супермодель Джоан Смоллс из Пуэрто-Рико (напомним, она входит в десятку самых высокооплачиваемых моделей в мире) вручила премию лучшему дизайнеру ювелирных изделий Валери Мессика. Ее бриллиантовая коллекция покорила Голливуд и Нью-Йорк, Майами и Вашингтон. Мессика поблагодарила супермодель Джиджи Хадид, которая стала лицом ее украшений.



* Джоан Смоллс и дизайнер ювелирных изделий Валери Мессика



Кинозвезда Кейт Хадсон получила премию как основатель фирмы Fabletics. Она продает спортивные товары для женщин — одежду, обувь, аксессуары. The Daily Front Row назвал ее самой успешной и быстро развивающейся компанией 2018 года в области моды. Кейт пришла на церемонию в красном платье от Oscar de la Renta стоимостью 12 тысяч 400 долларов. Хадсон 19 апреля исполняется 40 лет. В благодарственной речи она назвала Fabletics своим лучшим проектом в жизни, после детей, конечно. А их у актрисы и бизнес-леди уже трое. Старший сын Райдер родился в январе 2004 года. Его отец — первый муж Кейт, рок-музыкант Крис Робинсон. В октябре 2007 года он развелся с Хадсон. Затем актриса стала встречаться с другим музыкантом — Мэттом Беллами. Они так и не поженились, но Кейт родила сына Бингэма. Мальчику сейчас семь лет. А в апреле прошлого года Хадсон стала мамой в третий раз. У кинозвезды и ее нынешнего бойфренда Дэнни Фуджикавы родилась дочь Рани Роуз.



* Кейт Хадсон пришла на церемонию в красном платье от Oscar de la Renta стоимостью 12 тысяч 400 долларов



Бразильская супермодель Адриана Лима удостоилась почетной премии Fashion Icon, учрежденной компанией Maybelline. 37-летняя красотка прошлой осенью попрощалась с Victoria’s Secret (VS), «ангелом» которой она была почти 20 лет. На церемонии Адриана снова расплакалась, как и на последнем для нее показе VS. Вручавшая Лиме награду британский стилист Кэти Гранд тут же развеселила всех, вспомнив историю о том, как много лет назад случайно выбросила в мусор кольцо с огромным бриллиантом Адрианы. Модель положила его на столик в гримерной и пошла на съемку. Кэти не заметила, как смахнула украшение в ведро. Тут же зашла уборщица и забрала мусор… «Это кольцо Адриане подарил Ленни Кравиц. Представляете, она возвращается в гримерку, а бриллианта нет! Мы вдвоем перерыли три больших мусорных бака, но нашли кольцо!» — рассказала Гранд. Повеселевшая Лима поблагодарила подругу и заявила тут же, что ее карьера модели продолжается и никуда уходить с подиума она не собирается. Зал приветствовал это заявление овацией. Напомним, Адриана воспитывает двух маленьких дочерей, которых она родила в браке с сербским баскетболистом Марко Яричем. В марте 2016 года супруги развелись. С тех пор у бразильянки не было серьезных отношений.



* Адриана Лима заявила, что ее карьера модели продолжается



Топ-модель Кэндис Свейнпол получила награду не за свои дефиле, а в номинации «Старт года». В 2018 году уроженка ЮАР представила торговую марку купальников Tropic of C. Одной из первых поздравила лучшую подругу топ-модель Шанель Иман.



* Кэндис Свейнпол (слева) и Шанель Иман



Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли была одной из ведущих церемонии. 31-летняя красотка вручила премию в номинации «Дизайнер года». Лауреатов оказалось двое — Лора Ким (дом Monse) и Фернандо Гарсиа (Oscar de la Renta). Невеста известного актера Джейсона Стэтэма, родившая ему сына два года назад, была в элегантном наряде — черных брюках и красном асимметричном платье, что является сейчас последним писком моды.



* Роузи Хантингтон-Уайтли была одной из ведущих церемонии



Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о модных тенденциях от лучших дизайнеров мира, представивших свои коллекции на Неделе моды в Париже: от-кутюр для весенне-летнего сезона 2019 года и прет-а-порте осенне-зимнего сезона 2019—2020 годов.

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