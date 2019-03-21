Украина

Судьба пешеходно-велосипедного моста в центре Киева под вопросом: что об этом известно

Против строительства пешеходно-велосипедного моста, который может соединить два парка в Киеве — «Крещатый» и «Владимирскую горку», — выступил Комитет всемирного наследия (КВН) ЮНЕСКО, пишет LIGA.net. Издание ссылается на письмо Министерства культуры Украины к властям столицы, где говорится: в соответствии с требованиями закона «Об охране культурного наследия», о начале строительства в буферных зонах объектов всемирного наследия полагается информировать КВН ЮНЕСКО.

Открыть почти 210-метровый мост от Владимирской горки к арке Дружбы Народов собирались ко Дню Киева — в мае. На объект собирались потратить около 260 млн гривен из городского бюджета (к середине марта уже израсходовали 12,4 млн гривен).

Коммунальное предприятие «Инженерный центр», реализующее данный проект, еще летом 2018 года направило сообщение о своих намерениях в КВН ЮНЕСКО, а осенью уже приступило к строительству. Ответ пришел позже (в феврале 2019 года), когда стройка шла полным ходом (кстати, киевляне обеспокоены вырубками, которые велись на стройплощадке). Как следует из письма Минкульта, в ответе рекомендовано воздержаться от возведения пешеходно-велосипедного мостового перехода, так как в ЮНЕСКО обеспокоены возможными последствиями строительства рядом с объектами всемирного наследия, в их буферных зонах. В данном случае речь идет о Софийском соборе.

Придерживаться рекомендаций КВН ЮНЕСКО — обязательное условие при выполнении любых дорожных, земляных и других работ в зоне таких объектов. Похоже, теперь Киеву придется урегулировать возникшие разногласия с ЮНЕСКО, иначе договор о сотрудничестве могут пересмотреть.

По словам вице-президента киевской организации Национального союза архитекторов Георгия Духовичного, строительство приостановили, а представители ЮНЕСКО прибудут в Киеве в апреле. Они осмотрят буферную зону Софии Киевской на участке стройки. Уступок с их стороны ожидать не приходится, поэтому придется либо менять проект моста, либо его демонтировать, отметил эксперт.

Тем временем комментарий заместителя главы столичной горгосадминистрации Александру Спасибко, размещенный на сайте КГГА, свидетельствует, что строительные работы продолжаются.

— Учитывая, что работы ведутся вне границ буферной зоны объекта всемирного наследия — Софии Киевской (эти границы утверждены указом Минкульта Украины от 23 марта 2017 года № 233), во время строительства пешеходно-велосипедного мостового перехода ни коим образом не нарушено действующее законодательство, — подчеркнул Александр Спасибко. — Проект амбициозный, знаковый для туристической инфраструктуры столицы и станет настоящей ее визитной карточкой. Ждем представителей ЮНЕСКО в апреле и находимся в постоянном сотрудничестве с этой организацией.

Отмечу по мосту, что выполнены проектные работы, собраны все разрешительные документы, проведены археологические исследования. Для публичного ознакомления всем заинтересованным сторонам предоставлялась документация. Я подчеркиваю законность проведения строительных работ.

Чиновник подкрепил свои слова ссылкой на заключение Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательностей (УНК ICOMOS), свидетельствующее о фактическом отсутствии влияния возводимого моста на сохранность объекта всемирного наследия. Кроме того, признан эффектный визуальный панорамный обзор Киева, который открывается с моста над Владимирским спуском, — виды Подола, Днепра, левого берега города.

Напомним, София Киевская и Киево-Печерская лавра, в 1990 году были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но уже несколько лет святыни находятся под угрозой попасть в черный список памятников, которым грозит уничтожение, и утратить статус объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

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