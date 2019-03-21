Происшествия

Изъятый в порту под Одессой кокаин оценили в 51 миллион долларов (фото)

Стоимость большой партии кокаина, задержанной в морском торговом порту «Южный» под Одессой, составила более 51 миллиона долларов. Как сообщили в управлении Службы безопасности Украины в Одесской области, сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой, Нацполицией, пограничниками и Одесской таможней ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки. Отмечается, что выявленный наркотик — так называемый элитный (особо чистый) кокаин.

По данным Одесской таможни, это самая крупная партия кокаина, задержанная в Украине за последнее десятилетие. 257 килограммов порошка (220 брикетов-прямоугольников) прятали в контейнерах с бананами. Наркотик «вычислила» служебная собака таможенников. После этого груз решили проверить особо тщательно.

Проведенный экспресс-анализ показал, что расфасованный порошок является кокаином. По имеющимся данным, наркотик планировал переправить в страны Европы.

На основании полученных материалов СБУ начато уголовное производство по статье «Контрабанда наркотиков» УК.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что вслед за Одессой крупную партию кокаина изъяли в аэропорту «Борисполь. Наркотики находились в специально оборудованных тайниках в багаже украинца, следовавшего из Панамы (транзитом через Германию) в Украину.

А в Киеве в частном доме на Осокорках правоохранители и сотрудники спецслужбы накрыли крупнейшую в истории Украины нарколабораторию.

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