«Она всегда улыбалась»: звезды провели в последний путь Юлию Началову (фото, видео)

Шоу-бизнес

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище попрощались с певицей Юлией Началовой, которая внезапно ушла из жизни 16 марта. По просьбе родственников умершей церемонию сделали закрытой, журналистов в траурный зал не пустили. Юлию положили в гроб в ее любимом платье. Возле нее находились самые близкие родственники, родители, дочь Вера и бывший муж Евгений Алдонин.

Проститься с артисткой пришли ее поклонники, друзья и коллеги по шоу-бизнесу- Александр Панайотов, Ольга Кормухина, солист группы «Премьер-министр» Жан Милимеров, бизнесмен Алимжан Токтахунов («Тайванчик»), солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев, Эдгар Запашный, Ирина Салтыкова, Илона Броневицкая, Влад Топалов, Анастасия Стоцкая, актер Михаил Щербаков, Виктор Салтыков, Филипп Киркоров, Катя Лель. Многие из них игнорировали СМИ, не желая давать комментарии. Но некоторые все же смогли найти силы, чтобы поделиться воспоминаниями о певице.

«Солнышко, даже зимой всегда улыбалась. Невероятно красивая, добрая, нежная. Даже не верится», — едва сдерживая слезы сказал Филипп Киркоров.

«Я запомнила ее очень лёгкой и жизнерадостной. Ситуация: бессонная ночь, мы сидим в аэропорту 7 часов, а Юлия смеётся. Она абсолютно оптимистичная всегда была. Может, Господь забирает таких людей, потому что им не место в таком жестоком мире. Последнее время была заметна отёчность на лице, по рукам было видно, что ей тяжело, что есть какие-то серьёзные проблемы. Но она не жаловалось. Она приглашала на день рождения Верочки, но я не могла, была на гастролях. И сказала ей, „обещай, что вы будете на моем дне рождении“. Так что у нас были планы общие. Я узнала, что она в реанимации из прессы, я молилась. И когда узнала, опять же от прессы, что ее не больше нет — это было шоковое состояние. Я ещё не видела Верочку. Я не знаю, как она будет. Она смотрела матери в глаза сияющим взглядом „мама, мама“. Я не знаю, что такая тонкая девочка сейчас будет испытывать. Она очень любила мать», — поделилась Катя Лель.

Основатель группы «Ласковый май» и продюсер Андрей Разин, не мог подобрать слов.

«Вообще у неё в планах было завоевать Америку и она говорила: «Тогда я будут содержать всех своих мужей!». Я не знаю ничего о том, что якобы на похороны не хватало денег, не знаю, зачем Басков объявил о сборе денег — спросите у него. Мы с Юлей договорились что она сделает восемь песен, и они вместе с Наташей Гразовский сделают тур по США. Она сказала, что посмотрит, как она отработает, и сделаем общий тур. Я когда-то ей пообещал, что она будет солисткой группы «Ласковым май». Юра не давал согласие на программу «Точь в точь», и я предложил ее, он согласился. Она подходила ко мне после второго куплета, и я ей сказал что все хорошо, хотя она перепела. И она сказала: «Теперь я могу умереть, я была солисткой «Ласкового мая». Но планы были другие. Она никогда не парилась насчёт семейных проблем, всегда верила, что сможет заработать сама. Мы хотели, чтобы две воронежские девчонки покорили США. Мы сами потеряли сына, мы строим часовню, и там тоже будет Юлины святые, мы будем за ней присматривать. Она для меня осталась солисткой «Ласкового мая», потому что никто лучше не перепел Шатунова. Я и эстрадная общественность будем выходить на депутатов, на министра с просьбой присвоить Юле звание Заслуженной артистки России», — рассказал Разин.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что отец Юлии Началовой Виктор Васильевич рассказал, что убило певицу. Родственники решили, что 12-летняя дочь Началовой Вера будет жить с родителями Юлии.

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