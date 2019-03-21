Происшествия

Убийство военного под Харьковом: суд принял решение в отношении подозреваемых

Городской суд Чугуева (Харьковская область) избрал всем фигурантам дела об убийстве контрактника 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщил заместитель руководителя Чугуевской местной прокуратуры Евгений Довжич, передает STATUS QUO.

Напомним, тело 26-летнего военного-контрактника с многочисленными колото-резаными повреждениями обнаружили в лесополосе недалеко от военной части 16 марта.

Личность военного установлена — это 37-летний уроженец Луганской области, который служил в Чугуеве, однако отсутствовал в расположении части с 13 марта.

По предварительным данным следствия, организатором убийства стала 22-летняя знакомая погибшего. Для расправы над мужчиной девушка привлекла троих знакомых ребят в возрасте от 15 до 18 лет.

Мотивом убийства стали деньги. Якобы девушка узнала, что военный получил немалую выплату на банковскую карточку. Она уговорила знакомых побить парня. Жертву заманили в лесополосу и сначала избили, а потом девушка отдала приказ добить парня, и исполнители нанесли жертве многочисленные ранения ножами. Расправу учинили двое парней (16 и 18 лет), а самый молодой снимал фото и видео убийства.

После убийства у погибшего забрали банковскую карточку, телефон, другие личные вещи.

Двоим непосредственным исполнителям объявлено подозрение в убийстве из корыстных побуждений по заказу, совершенном группой лиц. 22-летняя девушка подозревается в организации убийства, а парень, который снимал — в соучастии.

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