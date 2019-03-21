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Украина

Боевики усилили давление на избирателей с оккупированного Донбасса

16:33 21 марта 2019 95
Боевики усилили давление на избирателей с оккупированного Донбасса
Инф. «ФАКТОВ»

Российские оккупационные администрации на временно оккупированных территориях украинского Донбасса активизировали меры по недопущению участия граждан в выборах президента Украины. Такими данными располагают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В частности, с гражданами, подозреваемыми в проукраиских взглядах, проводятся «профилактические беседы», в ходе которых угрозами и уговорами «рекомендуют» воздержаться от выезда на подконтрольную Украине территорию для голосования.

Кроме того, в пунктах пропуска введены усиленные меры проверки граждан Украины, пересекающих линию разграничения, а непосредственно на 31 марта в городах оккупированного Донбасса планируется проведение пропагандистских акций (собрания трудовых коллективов, митинги и т. д.) с обязательной явкой как минимум сотрудников бюджетной сферы.

Напомним, ранее стало известно, как боевики так называемой «ЛНР» запугивают местных жителей, решивших выехать на подконтрольную Украине территорию ради участия в голосовании 31 марта.

Тем временем в Украине показали избирательный бюллетень для президентских выборов.

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