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Боевики усилили давление на избирателей с оккупированного Донбасса
Российские оккупационные администрации на временно оккупированных территориях украинского Донбасса активизировали меры по недопущению участия граждан в выборах президента Украины. Такими данными располагают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
В частности, с гражданами, подозреваемыми в проукраиских взглядах, проводятся «профилактические беседы», в ходе которых угрозами и уговорами «рекомендуют» воздержаться от выезда на подконтрольную Украине территорию для голосования.
Кроме того, в пунктах пропуска введены усиленные меры проверки граждан Украины, пересекающих линию разграничения, а непосредственно на 31 марта в городах оккупированного Донбасса планируется проведение пропагандистских акций (собрания трудовых коллективов, митинги
Напомним, ранее стало известно, как боевики так называемой «ЛНР» запугивают местных жителей, решивших выехать на подконтрольную Украине территорию ради участия в голосовании 31 марта.
Тем временем в Украине показали избирательный бюллетень для президентских выборов.
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