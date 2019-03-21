Самый большой в истории Украины: в сети показали избирательный бюллетень выборов-2019

Украина

На полиграфкомбинате «Украина» полным ходом и в круглосуточном режиме печатают бюллетени для голосования на выборах президента Украины. Ранее сообщалось, что Центризбирком отказал в регистрации 24 официальным наблюдателям от ОБСЕ-БДИПЧ, которые имеют гражданство России.

Нынешний бюллетень — рекордный по размеру. Его длина составляет порядка 80 сантиметров. «Если сложить все бюллетени, то их длина превысит 24 300 километров. Стоимость — более 165 миллионов гривен», — сообщает корреспондент «Немецкой волны» Анастасия Магазова.

Отак виглядатиме цьогорічний бюлетень для голосування — близько 80 см. Якщо скласти усі бюлетені, то їхня довжина становитиме понад 24 300 км. Вартість — понад 165 млн грн. pic.twitter.com/XQfHpXOd21 — Anastasia Magazowa (@anastasia_maga) 21 марта 2019 г.

По ее словам, все бюллетени после печати проверяют и пересчитывают вручную. Затем их пакуют по 500 штук. Вес одной упаковки — около 7 килограммов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Центральной избирательной комиссии по просьбе Министерства иностранных дел на 720 тысяч гривен увеличили расходы на подготовку к проведению президентских выборов в Украине.

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