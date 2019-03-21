Мир

Истерия проходит: стало известно о важном изменении в настроениях россиян после "Крымнаш"

После 5 лет аннексии Крыма у граждан России понемногу проходит психоз и эйфория от «Крымнаш». Люди постепенно начинают осознавать, к чему привел захват украинского полуострова и как это отразилось на жизни простых россиян. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал социолог, исследователь в области электронной демократии, крупнейший исследователь путинизма Игорь Эйдман.

Он надеется, что российское общество будет постепенно выздоравливать. Об этом говорят и социсследования, и его опыт общения с россиянами.

«Людей, находящихся в состоянии патриотического восторга и паранойи, становится все меньше. Здоровье возвращается. Это, видимо, связано с тем, что человека очень сложно долго держать в состоянии истерии. После любой истерии, как знают психологии, приходит отрезвление и опустошение, некое разочарование. Так что данный процесс сейчас идет, и мы его замечаем», — отмечает Эйдман.

Эксперт обращает внимание на то, что российская пропаганда с помощью жутких фейков и страшных историй по телевизору разжигает в стране массовый психоз. А началось это с момента захвата Крыма «зелеными человечками».

В 2014 году с голубых экранов росТВ сознательно нагнетался «массовый психоз, разжигая низменные страсти, ксенофобию, агрессивность, имперские комплексы». Поэтому многие россияне стали думать и действовать неадекватно.

К тому же в Кремле находится, по словам Эйдмана, неадекватный правитель, у которого «едет крыша» от многолетней власти и «холуев, которые заглядывают в рот и пытаются изобразить восторг после каждого его слова».

Больше читайте в материале «ФАКТОВ»: Россией правит «вор в законе», если его убрать, начнется война, — Игорь Эйдман.

Напомним, по мнению известного российского журналиста Александра Невзорова, аннексия Крыма стала для России точкой отсчета начала всех проблем и неприятностей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент России Владимир Путин в узком кругу в присутствии своего помощника Владислава Суркова признал ошибочность аннексии Крыма. Теперь «обратный ход» для хозяина Кремля равносилен политическому самоубийству.

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