Украина

На открытии в Киеве памятника Вертинскому его песни исполнил El Кравчук (фото)

В четверг, 21 марта, в Киеве, на углу Андреевского спуска и улицы Боричев Ток, открыли памятник легендарному эстрадному исполнителю, киноактеру, поэту и композитору прошлого века Александру Вертинскому (памятник смонтировали в понедельник, 18 марта). Это событие состоялось в честь 130-летия со дня его рождения. Памятник создал 91-летний киевский скульптор Борис Довгань. Он рассказал «ФАКТАМ», что мечтал поработать над этим образом еще в юные годы.

— Будучи 15−16-летним пареньком, я танцевал под песни Вертинского, — вспоминал Борис Степанович. — Знаете, памятник памятнику — рознь. Лицо, которое ты лепишь для надгробия, должно быть совершенно узнаваемым, чтобы дети, внуки, другие родственники сразу видели облик дорогого им человека. Этот же памятник не портретный: я показал Вертинского в его самом известном образе — Пьеро.

Как стало известно «ФАКТАМ» из достоверного источника, создание памятника финансировал киевский галерист и коллекционер живописи Александр Брей.

— Всю свою жизнь Вертинский гордился тем, что он киевлянин, — отметил Александр Брей. — Он невероятно любил Киев, считал его лучшим городом на планете. И вот наконец сбылась мечта многих киевлян: в столице есть памятник легендарному артисту, который прославлял наш город на весь мир.

Надпись на пьедестале «П'єро. Олександр Вертинський» выполнена авторским шрифтом, созданным лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко Василием Чебаником. Под ней строки из Вертинского:

Киев — Родина нежная,

Звучащая мне во сне.

Юность моя мятежная,

Наконец ты вернулась мне".

Во время церемонии открытия памятника песни Вертинского исполнил El Кравчук.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве на Крещатике собираются убрать все каштаны. Эти деревья на могут выжить на главной улице столицы из-за загрязнения воздуха, потепления климата и размножения вредителей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter