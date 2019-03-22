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У российских медиков «не нашлось лекарств»: политузника Панова вернули в колонию из больницы
Украинского политзаключенного Евгения Панова вернули в колонию № 6 г. Омск (Россия) из больницы. Об этом сообщает сообщество «Крымская солидарность» на странице в соцсети Facebook.
«Родственники политзаключенного и общественные активисты сообщают, что Панова накануне вывезли в колонию-больницу в связи с ухудшением состояния здоровья: острая боль в спине. Но несколько дней назад его вернули в колонию № 6, потому что его нечем лечить в колонии-больнице № 11», — говорится в сообщении.
В сообщении указывается, что Евгения посетила адвокат Ольга Динзе и узнала, что его самочувствие плохое, так как в больнице нет даже обезболивающего. На Евгения пытаются оказать давление, но он себя ущемлять не позволяет.
Кроме того, узник Кремля возражает, чтобы к нему приезжали родные на свидание, потому что условия в колонии ужасные.
В частности, колония в Омске известна бунтом, который несколько месяцев назад совершили 600 заключенных. Они выступили против издевательств со стороны администрации: кроме всевозможных извращений, были случаи, когда людям резали языки, а когда начался бунт — выкидывали из окон.
Напомним, в августе 2016 года Евгения Панова — участника АТО и волонтера, работавшего на Запорожской атомной электростанции, задержали в аннексированном Крыму по сфабрикованному ФСБ делу «украинских диверсантов». Через два года, 13 июля 2018, Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Политзаключенный своей вины не признал. Во время следствия к Панову сотрудники ФСБ РФ применяли страшные пытки: били железной трубой, подвешивали и били током. Во время этапа у больного заключенного потерялись лекарства. Сейчас он отбывает наказание в шестой колонии Омска.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинец Евгений Панов, отказался работать в колонии строгого режима в Омске и петь российский гимн. Кроме того, он жаловался на боли в спине, при этом никакой медицинской помощи ему не оказывали.
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