Санкции СНБО против российского "Яндекса" вступили в силу

Украина

Против интернет-компании «Яндекс» введен очередной пакет санкций по указу президента № 82/2019, которым введено в действие соответствующее решение СНБО. Об этом сообщает ЮрЛига.

Санкции вводятся в связи с тем, что Украина, по словам президента Петра Порошенко, синхронизировала «азово-черноморский пакет» ограничений с санкциями со стороны ЕС и США. Они применены к 848 физическим и 294 юридическим лицам, в том числе и к ООО «Яндекс».

В частности, на последующие три года санкции, в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, запрета провайдерам предоставлять доступ пользователям и другие граничения, были введены по отношению к компании Яндекс и всех ее сервисов (Яндекс Такси, Яндекс Карты, Яндекс музыка и других).

Примечательно, что двух других крупных российских ИТ-компаний — VK и Mail.Ru, которые вместе с Яндекс попали под санкции в мае 2017 года, в списке нет. Это означает, что если санкции не продлят, то для деятельности в Украине VK и Mail.Ru после мая 2020 года не будет никаких ограничений.

Напомним, что первые санкции относительно компании введены Указом Президента № 133/2017. Новым Указом санкции усилены. Отныне компании запрещены передача технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, участвовать в приватизации и аренде госимущества, также Яндексу аннулируют или приостановят лицензии и разрешения на право осуществления определенного вида деятельности, в частности, спецразрешения на пользование недрами и др.

Как и раньше, интернет-провайдерам запрещено предоставлять доступ пользователям сети Интернет к ресурсам/сервисам компании.

Вместе с тем, относительно некоторых субъектов введенные ранее санкции отменены или изменены. Мониторить эффективность санкций будет Кабинет министров совместно с СБУ и Нацбанком.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», санкции, введенные Соединенными Штатами Америки против физических лиц и организаций, связанных с Россией, вбили клин в отношения между российскими олигархами и Кремлем. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по финансовому и санкционному противодействию Дэвид Пейман.

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