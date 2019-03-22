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Наиболее подготовленный кандидат: Турчинов рассказал, кого поддержит на выборах президента (видео)
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о поддержке Петра Порошенко на выборах президента 31 марта. Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1».
«Я считаю, что на сегодняшний день Петр Алексеевич Порошенко — наиболее подготовленный кандидат», — ответил Турчинов на вопрос о том, кого он поддерживает на выборах Президента.
При этом секретарь СНБО сообщил, что с Юлией Тимошенко не общается с 2014 года.
Кроме того, Турчинов сказал, что позитивно относится к Владимиру Зеленскому и подчеркнул, что длительное время работал в городе Кривой Рог, откуда родом артист.
«Земляки, что тут поделаешь?!», — сказал Турчинов.
Также секретарь СНБО отметил, что не намерен участвовать в парламентских выборах осенью текущего года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», рабочий день президента Украины Петра Порошенко начинается с ознакомления с мониторингом СМИ и подписания документов, после чего президент собирает совещание с секретарем СНБО Александром Турчиновым и главой своей администрации Игорем Райниным, в ходе которых Турчинов докладывает о ситуации на Донбассе и озвучивает разведданные, а Райнин — о ситуации по регионам, проблемах на местах и рисках.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!