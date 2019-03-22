Отдых на Азовском море может подорожать: что произошло

Украина

Власти курортного поселка Кирилловка в Запорожской области намерены создать специальную комиссию, которая будет проверять уплату налоговыми агентами туристического сбора. Об этом говорится в сообщении на сайте поселкового совета.

«В течение следующего квартала в Кирилловке начнет работать специальная комиссия, которая будет выявлять работая базы отдыха и пансионаты, обладатели которых не оплатили туристический сбор или значительно занизили его сумму. На таких неплательщиков будет ждать административная и уголовная ответственность» — решили в поссовете.

В список налоговых агентов вошли предприниматели, которые предоставляют услуги временного проживания, а также посредники, которые направляют отдыхающих в частные дома, квартиры и коттеджи, а также юридические лица. При оплате туристического сбора некоторые из них, возможно, повысят оплату своих услуг для отдыхающих.

На данный момент в этот список входят 254 налоговых агента, однако он будет увеличиваться. Примечательно, что, по состоянию на 1 марта, плательщики перечислили в бюджет Кирилловки за второй квартал текущего года всего 17 тысяч гривен, что, вероятно, и вызвало беспокойство местных властей.

Напомним, что Кирилловка является административным центром Кирилловского поселкового совета, в который, также входят село Лиманское и ликвидированные сёла Азовское и Степок. По официальным данным, за лето Кирилловку и Азовское море посещают около 500 тысяч человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове пересмотрели ставки туристического сбора в городе. С 1 апреля 2019 года ставка будет не фиксированной, а плавающей, но привязанной к минимальной зарплате.

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