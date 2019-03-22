Украина

Похолодание и дожди: синоптики рассказали, что будет с погодой в Украине 22 марта

В пятницу, 22 марта, в западных и северных областях Украины на 1−3 градуса потеплеет, а на востоке на пару градусов похолодает. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на Правобережье и в оккупированном Крыму — переменная облачность без существенных осадков. Левобережье же затянет тучами, которые принесут небольшие дожди. Ночью столбик термометра будет держаться на уровне 2−5 градусов тепла (1−3 — на востоке).

Ранее народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» высказал предположение, что эта весна еще «не окончательная», так как еще могут быть ночные морозы и снегопады. Ближе к концу марта потеплеет, но пойдут дожди.

А вот апрель и май в Украине будут более теплыми, чем обычно. Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Национальной академии наук Вазира Мартазинова.

По ее словам, в апреле в Украине температура будет на два градуса выше средних многолетних значений по всей территории Украины. То есть среднемесячная температура в апреле будет от девяти с половиной до одиннадцати градусов по всей территории Украины.

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