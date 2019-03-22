Водителя могли избить: вскрылись новые детали страшного ДТП с маршруткой в Киеве

Происшествия

Свидетели жуткой аварии на Дорогожичах в Киеве 21 марта могли избить водителя, совершившего наезд на пешеходов. Подтверждения или опровержения этой информации от полиции пока нет.

Предположительно, водитель планировал проскочить перекресток на Дорогожичах в последние мгновения зеленого света или уже на желтый сигнал светофора, но не успел. Со слов очевидцев, у одной из пострадавших травма позвоночника, у другой тяжелые травмы головы и лица, сообщает ТСН.

Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что авария на Дорогожичах, которая произошла вечером 21 марта в Киеве, должна быть надлежащим образом расследована, а виновники — наказаны. Об этом мэр столицы написал в Facebook.

«Расследование трагедии, которое произошло сегодня возле метро Дорогожичи, должно быть открытым и состояться в сжатые сроки. Водитель маршрутного такси задержан и дает показания правоохранителям. Эксперты работают на месте, чтобы выяснить причину ужасного ДТП. Я искренне сочувствую пострадавшим, за жизнь которых сейчас борются медики. И хочу заверить, все виноватые, не только водитель, понесут наказание. Я инициирую проверку предприятия, которому принадлежит маршрутка. Ее результаты будут обнародованы», — пообещал Кличко.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве 21 марта произошло серьезное ДТП возле станции метро «Дорогожичи». Водитель маршрутки № 155 сбил троих людей на пешеходном переходе. Их госпитализировали.

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