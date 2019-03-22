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Происшествия

В харьковском метро хотели устроить теракт: подробности, фото и видео

11:57 22 марта 2019 100
Взрывчатка в метро Харькова
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове украинец, завербованный ФСБ России, попытался устроить террористический акт на станции метро «Индустриальная». Его задержали сразу же после того, как мужчина заложил взрывчатку в метрополитене. Напомним, что в 2015 году в результате теракта в Харькове во время демонстрации погибли люди.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, российские кураторы несостоявшегося подрывника рассчитывали, что взрыв в метро приведет к многочисленным жертвам и дестабилизирует ситуацию накануне выборов.

Сотрудники СБУ в рамках уголовного производства, заведенного по ч. 2 ст. 15, ст. 258 (покушение на преступление и террористический акт) Уголовного кодекса Украины, задокументировали, что представителями спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью шестьсот граммов тротила, приводимое в действие телефонным звонком, инструкции, а также передали пятнадцать тысяч долларов США.

«Установлено, что уже в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличение количества пострадавших. Во время проведения спецоперации украинская спецслужба не допускала возникновения какого-либо риска для жизни и здоровья граждан. В рамках досудебного расследования оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на «муляж», — говорится в сообщении СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Служба безопасности Украины пресекла деятельность в социальных сетях разветвленной организации антиукраинских агитаторов. Группа троллей состояла из четырех жителей Николаева и четырех одесситов.

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