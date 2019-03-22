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Часть Украины накроет мокрым снегом: где ждать непогоды
В субботу, 23 марта, в восточной части Украины выпадет снег. Существует вероятность выпадения мокрого снега даже в Запорожской области и Крыму. Ранее сообщалось, что в пятницу, 22 марта, в западных и северных областях Украины на 1−3 градуса потеплеет, а на востоке на пару градусов похолодает.
Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко, которая также предупреждает о порывистом ветре в субботу. «На Левобережье в целом будет облачно, а на остальной территории ожидается сухая солнечная погода. Температура воздуха в Украине в течение дня + 6 + 11 градусов, на востоке + 3 + 7 градусов, в западных областях + 9 + 14 градусов», — сообщает синоптик.
Что же касается погоды в столице, 23 марта — Всемирный день метеоролога — будет сухим и прохладным. Температура воздуха — до +7 градусов, ветер утихнет до умеренного. В воскресенье, 24 марта, немного потеплеет, но будет идти дождь. «Переменчивая погода весной — это признак движения, жизни, ясной гарантии того, что теплое лето обязательно, обязательно будет», — обещает Наталья Диденко.
Эксклюзивные прогнозы синоптиков читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Снег и морозы вернутся: какой будет погода в Украине в ближайшие дни».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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