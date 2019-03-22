Украина

Пополнят коллекцию доказательств: в Раде показали сбитые над Украиной российские беспилотники (фото)

В Верховной Раде Украины на заседании Минской группы продемонстрировали российские беспилотники, сбитые в районе проведения операции Объединенных сил — «Орлан — 10» и «Элерон -3СВ». Ранее сообщалось, что на Донбассе бойцы ВСУ сбили новейший БПЛА противника — квадрокоптер «Фантом-4».

«Это — очередное доказательство нарушения Россией Минских договорённостей. Сбитые российские беспилотники пополнят коллекцию доказательств агрессивных действий РФ на территории мирной Украины», — написал в социальных сетях народный депутат Украины Антон Геращенко, выложивший в сеть фото сбитых БПЛА.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Авдеевском направлении украинские военные сбили БПЛА боевиков, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений ОС.

Также сообщалось об уничтожении вражеского БПЛА, запущенного на Светлодарском направлении, бойцами батальонной тактической группы полка специального назначения «Азов».

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