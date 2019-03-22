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В России умер Петр Зайченко: где и когда похоронят актера
В России 21 марта на 76-м году жизни умер известный артист Петр Зайченко. Актер сыграл в таких популярных фильмах, как «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Такси-блюз», «Сибирь. Монамур», «Свободное плавание» и других. Также снимался в сериалах «Дальнобойщики», «Хиромант», «Участок», «София», «А у нас во дворе» и «Легавый».
О смерти актера рассказала его внучка, Ксения Амирова. По ее словам, у него за последнее время произошел уже третий инфаркт. Актера похоронят на кладбище в Волгограде рядом с женой, которая умерла 2 года назад. Похороны пройдут 23 марта, сообщают российские СМИ.
«Дедушку похоронят рядом с его женой Валерией Николаевной на кладбище Волгограда, она умерла два года назад от болезни. Скорее всего, похороны состоятся в субботу», — сказала Амирова.
Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 9 февраля Зайченко был госпитализирован с инфарктом. Его состояние было стабильно тяжелым.
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