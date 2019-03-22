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Происшествия

В Киеве мужчина дал жесткий отпор грабителю с пистолетом (фото)

13:49 22 марта 2019 661
Задержание стрелка в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве около полуночи вооруженный пистолетом 32-летний уроженец Черниговской области напал на возвращающуюся домой пару. Угрожая оружием, злоумышленник отобрал у девушки кошелек, однако ее спутник сумел дать отпор нападавшему. Ранее сообщалось, что в Запорожье пассажирка маршрутки не дала карманнику украсть у нее мобильный телефон.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева, парень повалил злоумышленника на землю и удерживал до приезда сотрудников правоохранительных органов. Нападавшего задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правоохранители изъяли с места происшествия пистолет, который направлен на экспертизу. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция задержала троих злоумышленников, напавших на сотрудников правоохранительных органов в Кривом Роге.

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