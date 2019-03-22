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«Это смертный приговор»: отец Павла Гриба отреагировал на решение российского суда
Отец украинского политзаключенного Павла Гриба Игорь Гриб назвал смертельным приговор своему сыну, который 22 марта вынес ему суд в России. Об этом Игорь Гриб заявил в эфире телеканала «112 Украина».
«Я могу констатировать, что это смертный приговор. Павлу необходима срочная медицинская операция, которая бы позволила ему дальше жить. Этот срок — это автоматически вынос смертельного приговора», — добавил он.
Комментируя информацию о голодовке Павла, его отец сказал, что ее объявление ускорит смерть.
«Ему нельзя голодать, категорически нельзя голодать, и я, конечно, против этого. Неделя, две, три — не знаю, сколько это пройдет, как Павел просто умрет», — заявил он.
По словам отца политзаключенного, российская сторона давно уведомлена о необходимости проведения операции Павлу Грибу, однако не предпринимает в данном направлении никаких действий.
Как писали «ФАКТЫ», 22 марта в российском Ростове Северо-Кавказский окружной военный суд обвинил украинского политзаключенного в России Павла Гриба в призыве к теракту в Сочи и приговорил его к шести годам тюрьмы. В ответ на такое решение украинец объявил голодовку.
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