«Это смертный приговор»: отец Павла Гриба отреагировал на решение российского суда

Украина

Отец украинского политзаключенного Павла Гриба Игорь Гриб назвал смертельным приговор своему сыну, который 22 марта вынес ему суд в России. Об этом Игорь Гриб заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Я могу констатировать, что это смертный приговор. Павлу необходима срочная медицинская операция, которая бы позволила ему дальше жить. Этот срок — это автоматически вынос смертельного приговора», — добавил он.

Комментируя информацию о голодовке Павла, его отец сказал, что ее объявление ускорит смерть.

«Ему нельзя голодать, категорически нельзя голодать, и я, конечно, против этого. Неделя, две, три — не знаю, сколько это пройдет, как Павел просто умрет», — заявил он.

По словам отца политзаключенного, российская сторона давно уведомлена о необходимости проведения операции Павлу Грибу, однако не предпринимает в данном направлении никаких действий.

Как писали «ФАКТЫ», 22 марта в российском Ростове Северо-Кавказский окружной военный суд обвинил украинского политзаключенного в России Павла Гриба в призыве к теракту в Сочи и приговорил его к шести годам тюрьмы. В ответ на такое решение украинец объявил голодовку.

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