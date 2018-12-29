Интервью со звездой

Александр Велигурский: "Оставлю на память футболки размера 7XL — чтобы напоминали, каким я был при весе 200 килограммов"

Похудевший на 90 килограммов самый тяжелый участник проекта «Зважені та щасливі» рассказал о своей диете

Победителями популярного проекта «Зважені та щасливі» (СТБ) стали две пары участников. В основном взвешивании победила семья киевлян Богдан и Олег Буряки, в домашнем — Наталья и Александр Велигурские из Калуша Ивано-Франковской области. Мать и сын покинули проект на пятнадцатой неделе, пообещав своему тренеру — Вячеславу Узелкову — удивить его результатами во время финала. И им это таки удалось.

Наталья пришла на проект с весом 140 килограммов, а Александр — 195 килограммов. 22-летний молодой человек стал самым тяжелым участником восьмого сезона. За восемь месяцев Саше удалось избавиться от 90 килограммов, а Наталье — от 58! Став победителями «домашнего взвешивания», семья Велигурских получила приз в размере 200 тысяч гривен.

*Наталья Велигурская

*Александр Велигурский

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Александр Велигурский рассказал о том, как изменилось за время проекта его питание, распорядок дня и почему он решил не расставаться со сладким.

— Александр, как провели свой первый день после финала?

— Признаюсь, просто отсыпался. Честно говоря, слишком много было эмоций до финала и на самом финале.

— Уже спланировали, на что потратите деньги?

— Я сейчас собираю деньги на собственную квартиру — это моя давняя мечта. Так что полученный приз — хорошее пополнение в мой капитал.

— Как изменился ваш рацион питания после того, как вы стали участником шоу?

— Признаюсь, я не очень люблю заморачиваться с едой. Предпочитаю простые блюда, не выдумываю новые рецепты, не ищу в Интернете что-то особенное. Из моих постоянных блюд — мясо и салат. Зачастую это курица и зелень. Знаете, для меня сейчас еда лишь средство для жизни, а не цель. Но, если хочу себя чем-то побаловать, не откажу себе даже в сладком.

— Разве для вас это не табу?!

— Знаете, у нас в Ивано-Франковске есть невероятный ресторан, где продается классный яблочный штрудель. Так вот, я его давно уже не ел. Все переживал, что он плохо повлияет на меня перед финальным взвешиванием. Но дал себе слово, что, как вернусь домой, зайду в это кафе и съем его! Ну, а потом, конечно, отработаю.

— Какие блюда вы исключили из своего рациона?

— У меня вообще ничего такого нет, что я точно не буду кушать. Если я что-то не очень люблю, это не исключает того, что я в один прекрасный момент не пожелаю это блюдо. Знаете, это как у беременных (смеется. - Авт.). Иногда меня может потянуть на селедку или соленья. И я себе это позволю. А почему нет?! За время проекта я очень полюбил сыр — творог и твердый. Особенно фету! Могу есть ее с чем-угодно: с хлебцами, или перетереть с орехами, или просто пальцами из холодильника.

— А раньше, что было вашим любимым блюдом?

— Для меня шаурма была «пищей богов»! Раньше я часто покупал ее возле университета — там была лучшая точка. Недавно проходил мимо и чуть не стошнило. Уже просто не могу даже представить, как ее ел!

— Вы продолжаете заниматься в зале?

— Конечно, тело ведь уже привыкло к нагрузкам. Перед взвешиванием занимался по два-три раза в день. Обязательно два раза в неделю ходил на массаж и еще два раза — в сауну. Понимаю, что сейчас для меня самое важное — удержать вес. Ну, что ж, буду стараться. Нужно просто на время остановиться и побыть в моем новом весе. Организм должен понять, что произошло и привыкнуть ко мне, похудевшему. А через какое-то время я продолжу сбрасывать лишние килограммы.

— Знаете, до какого предела?

— Я вижу себя в весе 80 кг. Мне кажется он будет для меня идеальным.

— Какое испытание на проекте стало для вас самым сложным?

— Наверное, я навсегда запомню первый конкурс. Просто в то время я еще не был подготовлен ни физически, ни морально. Вернее, если морально я еще мог настроить себя мотивационными цитатами из фильмов, то физически было очень сложно. Конкурс заключался в том, что нужно было пройти 10 километров с бочкой жира. Я прошел 200 метров и ужасно устал, о том, чтобы бежать, не было и речи. Казалось, что мне никогда с этим не справиться! Но, главное — это внутренний настрой и желание. У меня была цель, я понимал, что другого пути достичь ее просто нет. Со временем, когда понял, что нас ждет на проекте, приспособился, ничему уже не удивлялся и делал то, что говорил тренер.

— Вы тренировались у Вячеслава Узелкова в Виннице. Что сказали друзья, когда вернулись домой?

— Ой, они первое время узнавали меня только по голосу и бороде! Это единственное, что у меня не изменилось после проекта. И еще походка. Я сбросил 90 килограммов, а хожу — как будто «ношу» все еще 200 килограммов. Никак не могу избавиться от «тяжелой» походки. Друзья и родные нас с мамой хвалят. Говорят, что мы молодцы, раз решились пойти на проект. Знаете, в самом начале я думал, что многие будут меня критиковать, обсуждать, говорить, что я слабак. Но, к счастью, оказалось, что я ошибался.

*Александр и Наталья со своим тренером Вячеславом Узелковым

— Вы уже обновили свой гардероб?

— Еще не успел. На новогодние праздники еду к сестре в Барселону, там и куплю себе обновки.

— Что будете делать со старыми вещами?

— Знаете, три года назад я весил еще около 100 килограммов, поэтому дома осталось много вещей с того времени. А вот в весе 200 килограммов — мало. Просто мне всегда казалось, что я с таким «грузом» ненадолго, и особо ничего не покупал. А теперь просто выброшу все, что осталось после меня, 200-килограммового. Кроме двух футболок размера 7XL. Их я вставлю в рамку, чтобы напоминали, каким я был. А еще лучше — повешу их на кухне, чтобы наверняка.

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