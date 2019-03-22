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ФСБ готовит провокации на границе: Тымчук раскрыл детали
После того, как в Украине разгорелся скандал вокруг коррупции в оборонной сфере, достоянием общественности стала информация о том, что часть недостающих комплектующих для оборонки контрабандно поставлялась из России. В связи с этим народный депутат Украины и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук предупреждал о готовящихся ФСБ РФ провокациях с «задержанием украинских контрабандистов» на границе РФ с продукцией военного назначения российского производства.
«Группа „ИС“ получила дополнительное подтверждение того, что в РФ тема поставок российских комплектующих в Украину глубоко прорабатывается и планируется к реализации в ближайшее время. Так, военной прокуратуре РФ, со ссылкой на распоряжение заместителя Генпрокурора РФ Л. Коржинека, поручается срочно организовать проверки в поднадзорных воинских частях и профильных ремонтных предприятиях во взаимодействии с органами прокуратуры субъектов РФ и территориальными органами ФСБ РФ. Особое внимание предлагается уделить постановке на учет и вторичному использованию запасных частей, образующихся в результате разбраковки, от поступающей в ремонт или на утилизацию военной техники, прежде всего танков Т-80 и БТР-80», — пишет Дмитрий Тымчук на своей страничке в социальных сетях.
По его словам, будут также, начиная с 2014 года, проверятся и факты реализации запасных частей в Украину напрямую или через третьи страны под видом металлолома. Результаты проверки должны быть готовы к 30 марта. «Ожидаем, что ко „времени Ч“ могут быть приурочены громкие пропагандистские акции росТВ, цель которых — усилить „негативный эффект“ внутри украинского общества накануне и в день выборов», — сообщает Дмитрий Тымчук.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ВСУ признали, что украинская армия продолжает нуждаться в запасных частях и агрегатах к военной технике, которые производятся исключительно в России. В списке — приборы сверхвысокой частоты, а также комплектующие к БМП, бронетранспортерам, танкам Т-72, ЗРК, вертолетам и самолетам.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..