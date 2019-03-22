Общество

Разруха и антисанитария: в Запорожье разгорается скандал вокруг жилья для ветерана АТО (видео)

В Запорожье нуждавшемуся в жилье ветерану АТО выделили комнату в общежитии, но предоставленное жилье оказалось в состоянии крайней антисанитарии. Как выяснилось, в комнате скончался предыдущий жилец, и тело несколько недель лежало в помещении. Дезинфекция в жилье не проводилась, несмотря на то, что комната нуждается в очистке от следов трупного яда.

Житель Запорожья Сергей Доля в интервью запорожскому телеканалу «Алекс» рассказал, что в очереди на жилье стоял несколько лет. Но комната в общежитии, выделенная горсоветом, оказалась непригодной для проживания. В жилье не работает канализация, проваливается пол и скопились горы хлама, оставшиеся от предыдущего владельца. Только на вывоз мусора предстоит потратить больше тысячи гривен.

«Я остаюсь в этом жилье, потому что другого не будет возможности получить», — рассказал Доля. По его словам, через месяц ему снова предстоит заключить контракт с ВСУ и отправляться в район боевых действий. Таким образом, сроки для приведения комнаты в жилое состояние очень поджимают.

Напомним, запущенная программа «Доступное жилье» для ветеранов АТО и переселенцев столкнулась с нехваткой финансирования. За год жилье с помощью программы смогли купить только около 300 семей.

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