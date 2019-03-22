Выдающиеся украинские писатели призвали голосовать за Петра Порошенко

Украина

«Несмотря на невероятно сложные условия, Президент Петр Порошенко на практике доказал, что он государственный лидер со стратегическим мышлением», — говорится в воззвании украинских писателей к соотечественникам накануне президентских выборов. Документ подписали: Иван Дзюба, Василий Герасимюк, Любовь Голота, Богдан Горынь, Виктор Женченко, Николай Жулинский, Анатолий Кичинский, Вячеслав Медвидь, Юрий Мушкетик, Дмитрий Павлычко, Михаил Сидоржевский, Виктор Терен, Тарас Федюк, Олег Чорногуз, Юрий Щербак.

«Мы призываем вас, уважаемые украинские граждане, задуматься и честно сравнить положительные результаты в стране, которых удалось достичь за последние пять лет президентства Петра Порошенко, с популизмом кандидатов, послужной список которых — преимущественно демагогические обещания, показуха, театральные жесты и ложь. Кандидатов, которые обещают мир в Украине, но не говорят, как они собираются достичь мира — победой или капитуляцией, и какой ценой они собираются „договариваться“ с геополитическим маньяком, который грезит новым переделом мира, в котором нет места для Украины», — советуют писатели.

«В условиях политического, финансово-экономического и социального кризиса, в условиях войны с агрессивным и опасным врагом, Порошенко как Президент и верховный главнокомандующий сумел удержать ситуацию под контролем. Возглавив страну во время наибольшей опасности, в то время, когда украинская военная сила была парализована и обескровлена открытыми и скрытыми агентами Москвы, которые при содействии прежней власти проникли буквально во все звенья государственного механизма, он добился того, что украинская армия модернизировалась, получила боевой опыт и на сегодня это одна из самых сильных армий в Европе, а украинские спецслужбы четко стоят на защите государства.

Твердый курс на членство в Евросоюзе и НАТО, зона свободной торговли и статус ассоциированного членства в ЕС, безвизовый режим, Единая поместная церковь, отказ от «большого договора» с Россией, избавление от газовой зависимости от Кремля, внедрение электронного декларирования состояния чиновников — все это достигнуто во время президентства Порошенко и при его непосредственном участии", — отмечают ведущие украинские литераторы.

«Обращаемся к тем украинским избирателям, которые не осознают, что враг бросает сумасшедшие деньги, чтобы взбаламутить сознание граждан, вызвать протестные настроения, любой ценой дестабилизировать политическую ситуацию в стране, создать накануне выборов атмосферу хаоса, безвластия, общественного паралича. Агенты Путина тиражируют в социальных сетях и средствах массовой информации отвратительную ложь о действующем Президенте, провоцируют радикальные настроения и с привлечением натренированных „титушек“ устраивают на улицах и площадях украинских городов беспорядки. Скомпрометированная в глазах демократического Запада и ослабленная внутренними беспорядками, Украина, по замыслу врага, станет его легкой добычей», — уверены отечественные писатели.

«Учитывая большую опасность, которая угрожает нашей стране, а также принимая во внимание необратимость демократического, европейского курса Украины, мы, украинские писатели, подтверждаем свою поддержку государственных инициатив руководства нашей страны и обращаемся к вам с призывом отдать свои голоса на президентских выборах за Петра Алексеевича Порошенко», — говорится в обращении.

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