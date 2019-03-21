Украина

В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода

Непогода, которая бушевала в Украине в конце первой декады марта, снова возвращается. В пятницу, 22 марта, в стране ожидается сильный ветер, синоптики объявили штормовое предупреждение.

«Днем 22 марта в северных, центральных и восточных областях порывы ветра 15−20 м / с (I уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

В Киеве днем 22 марта также ожидаются порывы ветра 15−20 м / с.

Жителей столицы призывают быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, по прогнозам синоптиков, после непродолжительного похолодания в Украину идет тепло. Максимальная температура воздуха 22 марта достигнет 15 градусов выше нуля. Атмосферный фронт может принести периодические дожди в большинстве территорий Украины, сухо будет только на юге.

В Киеве 22 марта будет влажно и тепло, днем пройдет дождь, температура воздуха достигнет 8−10 градусов.

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