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В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода
Непогода, которая бушевала в Украине в конце первой декады марта, снова возвращается. В пятницу, 22 марта, в стране ожидается сильный ветер, синоптики объявили штормовое предупреждение.
«Днем 22 марта в северных, центральных и восточных областях порывы ветра 15−20 м / с (I уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.
В Киеве днем 22 марта также ожидаются порывы ветра 15−20 м / с.
Жителей столицы призывают быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, по прогнозам синоптиков, после непродолжительного похолодания в Украину идет тепло. Максимальная температура воздуха 22 марта достигнет 15 градусов выше нуля. Атмосферный фронт может принести периодические дожди в большинстве территорий Украины, сухо будет только на юге.
В Киеве 22 марта будет влажно и тепло, днем пройдет дождь, температура воздуха достигнет 8−10 градусов.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..