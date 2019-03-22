На Крымском мосту произошло ДТП: фото с места происшествия

Происшествия

В пятницу, 22 марта, на Крымском мосту, который оккупанты используют для блокировки прохода через Керченский пролив, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы, публикуя в соцсетях фото.

Во время проезда по автотрассе моста столкнулись «ГАЗель» и Mercedes. Подробности инцидента неизвестны.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. На снимках видно, что машины погрузили на эвакуатор.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что по Крымскому мосту в декабре 2019 года собираются пустить поезда, и уже с октября собираются продавать билеты. Тем временем мостостроители предостерегают пассажиров от поездок в таких составах — поезд может сойти с рельсов из-за перекоса поперечины конструкции.

Напомним, ранее мостостроители неоднократно привлекали внимание к проблемам Крымского моста. Инженеры считают очень подозрительным тот факт, что на мосту ограничивают движение тяжелого транспорта и открытие железнодорожной ветки уже дважды переносилось.

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