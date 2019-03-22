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Украину накроет магнитная буря: как помочь себе
В субботу, 23 марта, в Украине могут наблюдаться магнитные возбуждения уровня G1. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.
В начале марта ученые изменили прогноз магнитных бурь, отметив, что близкие к магнитной буре первого уровня G1 возбуждения в настоящее время не наблюдаются.
«На этой неделе 23 марта прогнозируются магнитные возбуждения близкие к магнитной буре первого уровня G1», — цитирует УНН сообщении ученых.
Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы — слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты — небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы — полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.
Как писали «ФАКТЫ», март 2019 года стал одним из самых насыщенных месяцев по количеству магнитных колебаний. В последние несколько дней (19, 21 и 22 марта) произошло несколько мощных вспышек, которые оказали влияние не только на физическое состояние людей, но и на эмоциональное. Не менее сложными станут для украинцев также 26 и 27 марта. В эти дни медики рекомендуют украинцам избегать сильных физических и психологических нагрузок, побольше отдыхать. Людям с хроническими заболеваниями — держать лекарства поближе, высыпаться и не перегружать организм тяжелой едой. Особое место в зоне риска занимают люди с болезнями сердца. Им стоит особо тщательно следить за своим здоровьем в эти дни.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?