Жуткое ДТП на Дорогожичах: пострадавшая раскрыла детали аварии

Происшествия

Одна из пострадавших в страшном ДТП в районе метро «Дрогожичи», рассказала ТСН, что произошло на пешеходном переходе вечером 21 марта.

Юлия (так зовут женщину) вместе с сестрой Мариной возвращались домой с работы. По словам женщины, они дождались зеленый свет светофора, сделали несколько шагов, дальше все было как в тумане.

«Тот момент был мгновением для нас, мы только сделали несколько шагов. Даже сориентировались, что он нас идет», — рассказывает Юлия. У пострадавшей Юлии множественные гематомы, выбиты зубы, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы.

Известно, что Юлию задело меньше. Ее младшая, 31-летняя сестра Марина оказалась под колесами.

Марину только после обеда перевели из реанимации в палату. Состояние ее стабильное. Однако сил на общение с журналистами у нее нет. Возможно, женщине будут делать операцию.

Третья потерпевшая — Алина Бессонная — до сих пор без сознания, она лежит в реанимации больницы скорой помощи. Женщине досталось больше всего — автобус протянул ее через все перекрестки.

«Она зацепилась, видимо, за кардан. Потому что ее из-под автобуса доставали, дальше», — говорит один из свидетелей Николай, который тоже был на том перекрестке.

По словам мужчины, он не успел начать переходить на зеленый, как перед глазами на красный пронесся автобус. Маршрутчик, говорит Николай, после наезда на людей не притормозил.

Юлия и ее сестра пока не думают о наказании водителю.

«Мы не те люди, которые делают претензии, чтобы делать кому-то проблемы, просто мы попали в ситуацию, которую никому не пожелали. Если будут осложнения, мы, возможно, подумаем», — говорит девушка.

По информации ТСН, в феврале этого года этот же водитель получил штраф за несвоевременное прохождение техосмотра

Что именно стало причиной наезда, выясняют следователи. Водителя задержали. Открыто уголовное производство, ему грозит до 8 лет за решеткой.

Напомним, водитель двигался на запрещающий сигнал светофора. По его словам, у транспортного средства отказали тормоза. На момент ДТП водитель был трезв.

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