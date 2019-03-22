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Жуткое ДТП с маршруткой на Дорогожичах: появились сведения о пострадавших
Женщины, пострадавшие в результате ДТП возле станции метро «Дорогожичи», находятся в больнице.
Как сообщает ТСН, двое пострадавших сестер госпитализированы. У 31-летней, которая получила сотрясение мозга, состояние стабильное, у ее 39-летней сестры черепно-мозговые травмы и многочисленные переломы костей таза, она в реанимации.
Третья пострадавшая, находится в реанимации другой больницы.
Напомним, три сестры начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора возле станции метро «Дорогожичи». Водитель маршрутки двигался на запрещенный сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. Одна девушка попала прямо под колеса маршрутки и она проволокла её по дороге. Мимо ехала скорая, которая везла больного в больницу. Водитель остановился, медики достали пострадавшую и срочно госпитализировали на своём авто. Двое женщин также получили тяжелые травмы. Еще несколько скорых подъехало через пару минут после наезда.
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