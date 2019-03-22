Олег Винник порадовал поклонниц сексуальным торсом в спортзале (фото)

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец, любимец женщин Олег Винник, одну из фанаток которого суд наказал за пьяную выходку на новогоднем концерте в Одессе, порадовал фанаток сексуальным фото из спортзала. Артист, который всегда следит за своей физической формой и «присадил» на здоровый образ жизни почти всю свою команду, показал, с чего начинается его утро. Как правило, даже на гастролях Олег отправляется в спортзал. На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором демонстрирует свой сексуальный спортивный торс.

«В спорте главное — не останавливаться. Бодрое утро!» — написал под фото Олег.

Ранее Олег Винник, рассказывал в интервью «ФАКТАМ», что следит за своим питанием и регулярно занимается спортом. Даже на отдыхе он не пропускает пробежек, увлекается прогулками на велосипеде, регулярно посещает спортзал и занимается с личным тренером, который следует за ним во всех поездках.

Также Винник поделился в сети моментами вдохновения, показав, как сочиняет музыку.

Недавно певец выпустил эмоциональный клип «Роксолана» с Адой Роговцевой и Ольгой Сумской в главных ролях.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Олег Винник был вынужден перенести концерты на «Львов Арене» из-за матчей сборной Украины по футболу.

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