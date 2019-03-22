Скандальному Полунину нашли должность в оккупированном Крыму

Культура

Скандальный артист балета Сергей Полунин наконец получил надежду на возвращение к танцевальной карьере. Ранее из-за оскорбительных высказываний артиста с ним расторгла соглашение Парижская опера и модельные агентства. Теперь Полунину пообещали работу в балетной школе в Севастополе.

Компенсация явно несоразмерима с потерями Полунина, тем более, что танцевальное училище еще не построено и существует только в планах. Но артист уже успел похвастаться, что видит себя на посту художественного руководителя школы.

Полунин в ноябре 2018 года перешел в российское гражданство и стал к месту и не к месту прославлять российское руководство и персонально Владимира Путина. Кроме набитой татуировки с Путиным, Полунин заявил, что от российского лидера «исходит свет» и Путин является «чистым потоком доброты». Негативная реакция соцсетей вынудила Полунина удалить свой профиль в Instagram.

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