26.87 / 27.15 30.39 / 30.88
Киев: +7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура

Скандальному Полунину нашли должность в оккупированном Крыму

22:09 22 марта 2019 72
полунин
Инф. «ФАКТОВ»

Скандальный артист балета Сергей Полунин наконец получил надежду на возвращение к танцевальной карьере. Ранее из-за оскорбительных высказываний артиста с ним расторгла соглашение Парижская опера и модельные агентства. Теперь Полунину пообещали работу в балетной школе в Севастополе.

Компенсация явно несоразмерима с потерями Полунина, тем более, что танцевальное училище еще не построено и существует только в планах. Но артист уже успел похвастаться, что видит себя на посту художественного руководителя школы.

Полунин в ноябре 2018 года перешел в российское гражданство и стал к месту и не к месту прославлять российское руководство и персонально Владимира Путина. Кроме набитой татуировки с Путиным, Полунин заявил, что от российского лидера «исходит свет» и Путин является «чистым потоком доброты». Негативная реакция соцсетей вынудила Полунина удалить свой профиль в Instagram.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.

Киев
+7

Ветер: 5 м/с  C
Давление: 751 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины