26.87 / 27.15 30.39 / 30.88
Киев: +5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура

«Вынужденная эмиграция»: режиссер фильмов «Праздник Нептуна» и «Фонтан» покидает Россию

1:15 23 марта 2019 16
Юрий Мамин
Инф. «ФАКТОВ»

Автор таких фильмов, как «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» заявил об отъезде в США. По словам режиссера Юрия Мамина, там у него уже есть планы и договоренности, передает «Росбалт».

В частности, в Америке режиссер намерен начать со съемок музыкальных клипов на песни своей дочери.

Причиной отъезда Мамин назвал невозможность снимать кино в России. По словам режиссера, его имя внесено в неофициальный список «пятой колонны». О нем запрещено писать журналистам и его не рекомендовано приглашать на какие-либо мероприятия. Мамин подчеркнул, что за последние годы были закрыты все его программы и кинематографические проекты. Кроме того, его проекты не получают поддержки в Минкульте — по словам постановщика, дело в личном отношении к нему министра Владимира Мединского.

Напомним, что 72-летний Мамин неоднократно становился лауреатом престижных кинопремий, в том числе международных. Последний полнометражный фильм режиссера — «Не думай про белых обезьян» — вышел в 2008 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в интервью нашему изданию Юрий Мамин заявил, что посмотрев его комедию «Праздник Нептуна», известный советский режиссер Ролан Быков поцеловал его взасос.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

Киев
+5

Ветер: 5 м/с  С
Давление: 752 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины