«Вынужденная эмиграция»: режиссер фильмов «Праздник Нептуна» и «Фонтан» покидает Россию

Культура

Автор таких фильмов, как «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» заявил об отъезде в США. По словам режиссера Юрия Мамина, там у него уже есть планы и договоренности, передает «Росбалт».

В частности, в Америке режиссер намерен начать со съемок музыкальных клипов на песни своей дочери.

Причиной отъезда Мамин назвал невозможность снимать кино в России. По словам режиссера, его имя внесено в неофициальный список «пятой колонны». О нем запрещено писать журналистам и его не рекомендовано приглашать на какие-либо мероприятия. Мамин подчеркнул, что за последние годы были закрыты все его программы и кинематографические проекты. Кроме того, его проекты не получают поддержки в Минкульте — по словам постановщика, дело в личном отношении к нему министра Владимира Мединского.

Напомним, что 72-летний Мамин неоднократно становился лауреатом престижных кинопремий, в том числе международных. Последний полнометражный фильм режиссера — «Не думай про белых обезьян» — вышел в 2008 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в интервью нашему изданию Юрий Мамин заявил, что посмотрев его комедию «Праздник Нептуна», известный советский режиссер Ролан Быков поцеловал его взасос.

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