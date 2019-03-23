На выходных в Украину вернется снег: синоптики удивили прогнозом погоды

Украина

В субботу, 23 марта, по всей стране будет переменная облачность. Температурный режим и ветер практически не изменятся, лишь днем в западных областях воздух еще немного прогреется — до 13−16 градусов. Днем осадки не прогнозируются, но ночью на Левобережье возможны снег и мокрый снег.

К воскресенью, 24 марта, температуры на Левобережье поднимутся до «правобережных». Но небо там опять затянет тучами, днем и ночью здесь прогнозируются дожди.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань в комментарии «ФАКТАМ» высказал предположение, что ближе к концу марта потеплеет, но пойдут дожди. В середине первой апрельской десятидневки еще возможны заморозки, а к ее завершению уже можно рассчитывать на устойчивое потепление.

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